CATANIA. COMPRAVANO AUTO USATE MA NON VERSAVANO L’IVA: DENUNCIATO E MULTATO PER OLTRE 2 MILIONI

I funzionari delle Dogane di Catania, hanno scoperto una evasione Iva per circa 1.777.000 euro, compiuta da una ditta della provincia catanese che mediante una società provvedeva alla compravendita di auto usate provenienti dall’Unione Europea omettendo di registrare la relativa documentazione fiscale e contabile per gli anni di imposta 2018, 2019 e 2020.

All’autore delle violazioni, denunciato all’Autorità Giudiziaria, sono state irrogate sanzioni per 2.671.115 euro.

L’indagine è stata svolta con la cooperazione amministrativa con le autorità fiscali tedesche.