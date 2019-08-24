La Polizia di Stato ha tratto in arresto Antonino Garozzo, (cl. 1991), pregiudicato, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.Nell’ambito dei...

CATANIA, CON OLTRE 2 KG DI MARIJUANA, ARRESTATO

Nell’ambito dei mirati servizi di ordine e sicurezza predisposti dal Questore di Catania, Mario Della Cioppa, personale della Squadra Mobile, ha intensificato i controlli nel rione San Berillo Nuovo al fine di contrastare il fenomeno delle “piazze di spaccio”.

In particolare, nella serata di ieri, il personale ha proceduto al controllo di Garozzo il quale è stato trovato in possesso di 15 grammi circa di marijuana e di denaro contante.

La successiva perquisizione, estesa ad uno stabile nella sua disponibilità, ha consentito di rinvenire e sequestrare sostanza stupefacente del medesimo tipo del peso di 2,3 kg, oltre al materiale per il confezionamento.

Espletate le formalità di rito, è stato portato alla casa circondariale di Catania – piazza Lanza.