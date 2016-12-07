Catania concerto di Capodanno Carmen Consoli con la Notte della Taranta

Carmen Consoli e l’Orchestra Popolare della Notte della Taranta saranno i protagonisti del concerto di Capodanno in programma il 31 dicembre a Catania. Lo hanno reso noto il sindaco Enzo Bianco e l’as...

Carmen Consoli e l’Orchestra Popolare della Notte della Taranta saranno i protagonisti del concerto di Capodanno in programma il 31 dicembre a Catania. Lo hanno reso noto il sindaco Enzo Bianco e l’assessore alla Cultura Orazio Licandro, che hanno tenuto a esprimere il loro ringraziamento alla "cantantessa". L’evento sarà illustrato nei dettagli nel corso di una conferenza stampa alla quale prenderà parte Carmen Consoli e che si svolgerà prossimamente in Municipio.

«Una delle signore della canzone italiana - ha detto Bianco - torna a reinterpretare nel cuore della sua città questa musica così coinvolgente che affonda le proprie radici nella più autentica tradizione musicale del nostro Meridione. Una musica di grande impatto popolare, perfetta, dunque, per dare il benvenuto al nuovo anno sotto i migliori auspici».

«Sarà il quarto Capodanno figlio della scelta di proporre sempre novità, coniugando - ha aggiunto dal canto suo Licandro - il momento della partecipazione popolare con un’offerta culturale di alta qualità. Dopo i motivi balcanici di Goran Bregovic, l’omaggio a Lucio Dalla da parte di tanti bei nomi della musica italiana e il Sud dei Migranti cantato da Eugenio Bennato, saluteremo il 2017 con una produzione unica pensata apposta per Catania».

Carmen Consoli è stata la prima artista donna Maestro Concertatore, chiamata cioè a orchestrare e dirigere il grande ensemble popolare della Notte della Taranta a Melpignano, nel leccese. Rispetto al concerto salentino, il repertorio e la performance scelte dall’artista per Catania avranno delle novità significative.