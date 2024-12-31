CATANIA. CONCERTO DI FINE ANNO: COUNTDOWN IN DIRETTA SU CANALE 5, TUTTE LE INFO

La suggestiva Piazza Duomo di Catania si prepara a ospitare, martedì 31 dicembre, il grande evento “Capodanno in musica”, trasmesso in diretta su Canale 5 e condotto da Federica Panicucci con la parte...

La suggestiva Piazza Duomo di Catania si prepara a ospitare, martedì 31 dicembre, il grande evento “Capodanno in musica”, trasmesso in diretta su Canale 5 e condotto da Federica Panicucci con la partecipazione di Fabio Rovazzi. L’attesissimo concerto, che darà il benvenuto al nuovo anno, prenderà il via subito dopo il tradizionale discorso del Presidente della Repubblica.

Un evento gratuito e prestigioso

L’evento, a ingresso gratuito, è promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con Mediaset. La presentazione ufficiale si è tenuta al Palazzo degli Elefanti, sede del Municipio di Catania, con la partecipazione di numerose autorità locali e rappresentanti del settore. Tra questi, il vicesindaco Paolo La Greca, l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri e l’amministratore delegato di Radiomediaset Paolo Salvaderi.

Una line-up ricca di stelle

Il palco accoglierà una straordinaria selezione di artisti, pronti a far emozionare e divertire il pubblico:

Leggende della musica italiana come Umberto Tozzi , Orietta Berti , Mietta , Marco Masini , Riccardo Fogli e Spagna .

come , , , , e . Idoli delle nuove generazioni , tra cui LDA , Baby K , Ludwig , Riki , e molti altri.

, tra cui , , , , e molti altri. Special guest: la partecipazione di Gigi D’Alessio, che arricchirà ulteriormente la serata.

Anche i talenti emergenti della scuola di “Amici” saranno protagonisti sul palco, portando freschezza e vitalità all’evento.

Per garantire un’esperienza sicura e accessibile, l’ingresso a Piazza Duomo sarà limitato a 7.800 persone, mentre due maxi schermi saranno allestiti in Piazza Università, in grado di ospitare fino a 8.000 spettatori.

Trasporti pubblici:

Per facilitare gli spostamenti, il servizio di trasporto pubblico urbano sarà esteso:

Ultime corse bus: alle 2:30 con servizio completato entro le 4.

alle 2:30 con servizio completato entro le 4. Metropolitana: estensione dell’orario fino alle 3 del mattino su richiesta del sindaco Trantino.

Parcheggi disponibili:

Aree centrali: Maddem, Pino, Sicilia, Sturzo, Borsellino, R1-Plebiscito (collegato dalla linea 504R).

Maddem, Pino, Sicilia, Sturzo, Borsellino, R1-Plebiscito (collegato dalla linea 504R). Parcheggi scambiatori: Nesima, Due Obelischi, Sanzio, Fontanarossa, tutti con collegamenti bus dedicati.

Una festa indimenticabile per salutare il 2024

Catania si prepara a vivere una serata magica, unendo musica, spettacolo e tradizione. L’appuntamento è in Piazza Duomo e su Canale 5 per condividere l’emozione di un nuovo inizio con milioni di spettatori. Non mancate!