CATANIA, CONCORSI TRUCCATI: “14 NUOVI INDAGATI. ANCHE L’EX SINDACO ENZO BIANCO”

Ci sono anche l'ex sindaco Enzo Bianco e il suo ex assessore alla Bellezza condivisa e ordinario del Dipartimento di Scienze Umanistiche Orazio Licandro tra gli indagati nell'inchiesta 'Università bandita' sfociata il 28 giugno scorso nella sospensione da parte del Gip del Rettore dell'Ateneo di Catania Francesco Basile e di altri nove professori con posizioni apicali nei Dipartimenti dell'Università etnea, tutti indagati per associazione per delinquere, corruzione e turbativa d'asta.

I loro nomi sono nell'elenco di altri 14 indagati ai quali sono stati notificati dalla Digos della Questura avvisi di garanzia e contemporanea richiesta di proroga delle indagini emessi dalla Procura distrettuale.

Bianco, secondo l'accusa, avrebbe 'aiutato' Licandro, che insegnava a Catanzaro, ad ottenere la cattedra a Catania coinvolgendo le sue amicizie nell'ateneo.