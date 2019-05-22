CATANIA. CONDANNATO AD OLTRE 6 ANNI DI RECLUSIONE PER DROGA
A cura di Redazione
22 maggio 2019 15:19
L’uomo, già condannato dai giudici per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reato commesso nel capoluogo etneo nel 2011, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 6 e mesi 8 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.