CATANIA: CONFEZIONAVA DROGA ALLA FIGLIA PICCOLA, DONNA IN MANETTE

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato D’ALESSANDRO Giusi classe 1991 per il reato di detenzione al fine di spaccio di cocaina e detenzione illegale di munizioni e materiale esploden...

A cura di Redazione 31 gennaio 2019 13:59

