CATANIA. CONFEZIONAVA LA DROGA DAVANTI AI FIGLI DI 3 E 7 ANNI, PUSHER ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO GRAZIE AL FIUTO DI “MAUI”

È stato sorpreso dalla Polizia di Stato mentre confezionava la droga in salotto davanti ai suoi due figli di soli 3 e 7 anni.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno arrestato un catanese di 33 anni nell’ambito di alcuni mirati controlli eseguiti, nei giorni scorsi, per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di San Giovanni Galermo.

Il pusher è stato sorpreso a preparare le dosi per i suoi clienti durante un controllo eseguito dalla squadra motovolanti e dalle unità Cinofile in un edificio di via Balatelle.

Non appena avviati gli accertamenti all’interno dell’edificio, “Maui”, il cane poliziotto dal fiuto infallibile, si è immediatamente messo alla ricerca di sostanze stupefacenti, segnalando al proprio conduttore cinofilo la presenza di droga in un’abitazione del secondo piano.

I poliziotti hanno suonato al campanello e ad aprire la porta di casa sono stati due bambini che stavano giocando tra loro nella stessa stanza dove il loro padre stava confezionando, con meticolosa cura, la marijuana per poi rivenderla. Dalla porta d’ingresso, infatti, gli agenti della Questura hanno notato subito il 33enne mentre era intento a suddividere 52 grammi di marijuana in involucri di carta stagnola, con un’attenzione tale da aver fatto aprire ai suoi figli.

La droga e il materiale per il confezionamento sono stati posti sotto sequestro e l’uomo è stato arrestato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Sentito il PM di turno, il pusher è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida dinanzi al Gip che, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Durante i controlli effettuati in altri stabili della zona, sempre grazie al fiuto di “Maui” è stato possibile trovare in un’area comune di un palazzo di via Abate Silvestri una busta in genere utilizzata per congelare gli alimenti con all’interno quasi 70 grammi di marijuana che è stata recuperata dai poliziotti e sequestrata a carico di ignoti.