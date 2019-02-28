In accoglimento della proposta di applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale avanzata da questa Procura distrettuale, il Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione ha eme...

In accoglimento della proposta di applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale avanzata da questa Procura distrettuale, il Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione ha emesso decreto di confisca di beni mobili e immobili riconducibili al pluripregiudicato Daniele Nizza, di 42 anni, la cui esecuzione è in corso dalle prime ore della mattinata odierna ad opera di personale della Direzione Investigativa Antimafia di Catania, diretta dal primo dirigente della Polizia di Stato Renato Panvino.

CATANIA: CONFISCATE BENI ALLA FAMIGLIA NIZZA PER UN VALORE PARI A 1,5 MILIONI DI EURO - VIDEO

Daniele Nizza, unitamente ai fratelli Salvatore (cl.1972), Andrea Luca (cl.1986), Giovanni (cl.1973) e Fabrizio (cl.1975), quest’ultimo collaboratore di giustizia – annovera a vario titolo numerose condanne in primo e secondo grado di giudizio per estorsione, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, violazioni alla normativa in materia di armi e omicidio.

Peraltro, sia nei confronti di Salvatore Nizza che di Andrea Luca Nizza erano stati già eseguiti dalla Dia, in data 24 dicembre 2018 e 25 gennaio 2019, analoghi provvedimenti – emessi sempre dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione su proposta di applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale avanzata da questa Procura distrettuale – che disponevano la confisca dei rispettivi patrimoni, consistenti in numerosi beni immobili, mobili registrati e rapporti finanziari, per un valore complessivo di circa 2,3 milioni di euro.

I fratelli Nizza appartengono all’omonimo gruppo criminale – articolazione della famiglia di cosa nostra catanese “Santapaola – Ercolano” attivo nel quartiere Librino.

Ampiamente dimostrate dalle numerose operazioni di polizia eseguite erano le cointeressenze di uomini e di mezzi tra il gruppo “Nizza” e la “famiglia Santapaola – Ercolano”. Il gruppo dei Nizza, dopo una collocazione inizialmente autonoma, è stato saldamente inserito nella più ampia famiglia di “Cosa Nostra” catanese, operando anche nell’interesse e per raggiungere i fini propri della organizzazione mafiosa.

Il gruppo malavitoso dei fratelli Nizza aveva il monopolio delle piazze di spaccio di sostanze stupefacenti site a Catania nel quartiere Zia Lisa e nel quartiere San Cristoforo, nonché in altre aree della cittadina etnea, così come risulta dalle operazioni di polizia: Carthago – Fiori bianchi – Spartivento.

Il provvedimento di confisca, eseguito oggi dalla Dia di Catania, ha colpito i seguenti beni intestati a Daniele Nizza ed ai propri familiari conviventi, oltre che a terze persone: sei unità immobiliari siti nel comune di Catania e due motoveicoli. Il valore dei beni confiscati a Daniele Nizza è stato complessivamente stimato in 1.500.000 euro.

Con il decreto, inoltre, è stata applicata a Nizza la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nella misura di 4 anni, con obbligo di presentazione bisettimanale all’Autorità di Pubblica sicureza nei giorni ed orari dalla stessa indicati, con il versamento, a titolo di cauzione, di 3.000 euro da versare entro novanta giorni dalla esecuzione del provvedimento in questione.