CATANIA: CONFISCATO PATRIMONIO DA 3 MILIONI AL "RE DEL NARCOTRAFFICO" DEL CLAN CAPPELLO

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha eseguito il decreto applicativo di misura patrimoniale, finalizzato alla confisca, emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, su propos...

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha eseguito il decreto applicativo di misura patrimoniale, finalizzato alla confisca, emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta congiunta del Procuratore Distrettuale della Repubblica di Catania e del Questore di Catania, nei confronti di un soggetto, attualmente detenuto, ritenuto organico al clan Cappello.

Il citato provvedimento ablativo accoglie gli esiti di una complessa attività investigativa svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine e dalla Squadra Mobile della Questura etnea che ha consentito di accertare non solo la pericolosità sociale del destinatario, indicato anche come “il re del narcotraffico di Catania”, il quale annovera numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di sostanze stupefacenti, ma anche l’ingente patrimonio, nella sua disponibilità diretta e indiretta, accumulato negli anni e ritenuto illecitamente acquisito.

Al destinatario del provvedimento ed alle persone allo stesso collegate sono stati sequestrati: 13 beni immobili (abitazioni, capannoni, terreni); 4 autovetture; 1 motociclo; 1 attività commerciale operante nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento dei bambini, con relativi beni aziendali e strumentali; 12 rapporti finanziari (il cui contenuto è in fase di quantificazione).

Nel corso dell’esecuzione è stata sequestrata la somma di denaro in contanti pari a 9mila e 600 euro e preziosi tutti ritenuti acquisiti con l’impiego di redditi derivanti dall’attività illecita posta in essere dal destinatario del provvedimento o, comunque, in assenza della necessaria copertura economica.

Il patrimonio sequestrato, allo stato attuale, ammonta complessivamente ad euro 3.000.000,00 circa.