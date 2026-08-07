Catania, continua l’ondata di calore: allerta rossa anche oggi e sabato

Non concede tregua il caldo sulla Sicilia. A Catania resta attivo il livello 3, il massimo grado di allerta per gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Nel fine settimana temperature ancora sopra la media

CATANIA – Continua la lunga fase di caldo intenso che sta interessando la Sicilia e, in particolare, il territorio catanese. Per Catania resta confermata l’allerta rossa per le ondate di calore, con livello 3 previsto sia per oggi, venerdì 7 agosto, sia per sabato 8 agosto.

Secondo il bollettino del sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, oggi a Catania sono previsti 25°C alle ore 8 e 34°C alle ore 14, mentre la temperatura massima percepita potrà raggiungere i 38°C. Situazione ancora più pesante sabato, quando la massima percepita potrebbe arrivare a 39°C.

Il livello 3, indicato con il colore rosso, segnala una situazione di elevato rischio per la salute, soprattutto quando il caldo intenso persiste per più giorni consecutivi. Particolare attenzione viene raccomandata alle persone anziane, ai bambini e ai soggetti più fragili.

Anticiclone subtropicale ancora sulla Sicilia

Alla base delle temperature elevate c’è la persistente presenza di un anticiclone di matrice subtropicale sul Mediterraneo, che continua a garantire tempo prevalentemente stabile e valori termici superiori alle medie stagionali.

Sulla Sicilia le temperature resteranno generalmente 2-4 gradi sopra la media, soprattutto nelle aree interne. Diffusi valori superiori ai 34-35°C, con locali picchi che potranno avvicinarsi ai 39-40°C.

Nonostante il caldo, nelle zone interne della Sicilia centro-orientale continuerà a essere presente una certa instabilità pomeridiana, con la possibilità di isolati rovesci o temporali.

Venerdì 7 agosto: fino a 38-39°C nel Catanese

Oggi cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte dell’Isola. Durante le ore centrali e nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità soprattutto nelle zone interne e sui rilievi della Sicilia centro-orientale, dove non sono esclusi temporali sparsi.

Le temperature massime saranno in lieve aumento, con punte di 38-39°C nelle zone interne del Catanese. In serata sono previste ampie schiarite.

Sabato ancora caldo intenso

La giornata di sabato 8 agosto sarà molto simile. Prevarranno sole e cielo poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi nuovamente addensamenti nelle aree interne della Sicilia centro-orientale, con possibilità di qualche temporale.

Le temperature non subiranno variazioni significative e continueranno a mantenersi su valori molto elevati. Proprio sabato, secondo il bollettino relativo a Catania, la temperatura massima percepita potrebbe toccare i 39°C.

Domenica più stabile, ma il caldo non molla

Per domenica 9 agosto è previsto un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su quasi tutta la Sicilia.

Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde sul comprensorio etneo, ma il rischio di fenomeni viene indicato come basso.

Le temperature resteranno però ancora superiori alle medie stagionali, confermando la prosecuzione di questa lunga fase di caldo intenso che, almeno per tutto il fine settimana, continuerà a interessare Catania e buona parte della Sicilia.