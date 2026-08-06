🚨 ULTIM'ORA – SS121, incendio a bordo strada: traffico in tilt e code verso Catania

Disagi alla circolazione nella tarda mattinata di oggi lungo la Strada Statale 121, in direzione Catania, a causa di un incendio di sterpaglie sviluppatosi ai margini della carreggiata.

Il rogo si è verificato nei pressi dello svincolo Misterbianco–Motta Sant'Anastasia, dove le fiamme hanno interessato l'erba secca presente lungo il bordo della strada. Il denso fumo sprigionato dall'incendio ha invaso la carreggiata, riducendo notevolmente la visibilità e rendendo necessario limitare la circolazione.

Per consentire le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza degli automobilisti, il traffico è stato temporaneamente convogliato su una sola corsia, con inevitabili rallentamenti e code in direzione del capoluogo etneo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale Anas, impegnati nello spegnimento dell'incendio e nella gestione della viabilità fino al ripristino delle normali condizioni di transito.

Si raccomanda agli automobilisti in transito di procedere con prudenza e di prestare attenzione alle indicazioni del personale presente sul posto.

L'intervento è ancora in corso.