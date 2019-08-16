CATANIA, CONTINUANO I CONTROLLI, "BECCATI" «FURBETTI DELLA CORSIA D'EMERGENZA»

Ancora controlli degli agenti della Polizia Stradale che, nell’ambito dei servizi mirati al controllo del territorio e alla sicurezza degli automobilisti predisposti dal Compartimento Polizia Stradale...

Ancora controlli degli agenti della Polizia Stradale che, nell’ambito dei servizi mirati al controllo del territorio e alla sicurezza degli automobilisti predisposti dal Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” di Catania, nella giornata di ieri hanno agito lungo la Tangenziale Ovest di Catania.

A essere bloccati e sanzionati i più indisciplinati e pericolosi “furbetti della corsia d’emergenza” che, incuranti dell’importanza di lasciare libera l’importante via di transito per i mezzi d’emergenza e per chi dovesse trovarsi in condizioni di reale necessità, sfrecciano su tale corsia, mettendo a repentaglio, peraltro, la loro e altrui incolumità, nel caso in cui chi ne avesse veramente bisogno accostasse a destra il proprio veicolo.

A questi “insofferenti delle file”, irrispettosi di quanti attendono pazientemente incolonnati, è stata dedicata l’attenzione dei poliziotti nella giornata di ieri, primo giorno di esodo della settimana di Ferragosto da “bollino rosso”.

Ben 23 sono state, in totale, le violazioni al codice della strada contestate e, tra esse, otto hanno riguardato gli automobilisti “beccati” sulla corsia d’emergenza.

I servizi in tal senso continueranno anche nei prossimi giorni, in concomitanza con le giornate più critiche per la circolazione stradale.