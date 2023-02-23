CATANIA. CONTINUE RICHIESTE DI DENARO E MINACCE ALL’ANZIANO PADRE: ARRESTATO 49ENNE

I Carabinieri della stazione di Librino hanno arrestato in flagranza un 49enne, pregiudicato catanese, per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.Al riguardo, nella tarda serata, i Carabinier...

I Carabinieri della stazione di Librino hanno arrestato in flagranza un 49enne, pregiudicato catanese, per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

Al riguardo, nella tarda serata, i Carabinieri sono intervenuti a Librino in via Del Chinotto a seguito della richiesta di aiuto di un anziano, pervenuta tramite il Nue, per una lite in corso con il figlio.

I militari dell’Arma, sopraggiunti tempestivamente presso l’abitazione indicata hanno trovato la porta dell’appartamento aperta ed una giovane donna, figlia del richiedente, la quale ha riferito ai militari che suo padre si trovava all’interno dell’appartamento accanto al suo dove tuttavia non è stato rintracciato.

I Carabinieri sono scesi in strada e, dopo pochi istanti, hanno notato una Peugeot 107 il cui conducente, riconosciuto per l’anziano richiedente, si è avvicinato richiamando la loro attenzione.

L’uomo, palesemente agitato, ha riferito ai Carabinieri che il figlio lo stava inseguendo perché, poco prima, lo aveva minacciato chiedendogli per l’ennesima volta, del denaro.

L’ottantenne nel proseguire con foga il racconto ai militari ha riferito di essersi rifiutato di soddisfare la richiesta di denaro e del cellulare avanzata dal figlio e di essere quindi scappato per sfuggire alla sua furia.

Nella circostanza, mentre ancora l’anziano parlava con i Carabinieri, si è avvicinato un uomo, identificato poi per il 49enne, il quale avendo raggiunto l’anziano padre, alla presenza dei militari, contestava le sue affermazioni gridando che stava raccontando falsità e che gli aveva chiesto i soldi solo per comprare le sigarette.

Contestualmente il 49enne si avventava contro il padre con il chiaro intento di aggredirlo fisicamente e nonostante la presenza dei Carabinieri che, dopo aver contrastato le resistenze dell’uomo, riuscivano a bloccarlo.

Il 49enne è stato associato dai Carabinieri presso il carcere catanese di Piazza Lanza su disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto.