CATANIA. CONTRASTO ALL’ILLEGALITÀ DIFFUSA: 11 DENUNCE E CONTROLLI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, supportati dai militari del 12° Reggimento “Sicilia” e in collaborazione con il personale dello S.P.R.E.S.A.L. della Polizia Locale di Catania nonché dell’E- Distribuzione, sono stati impegnati in un servizio a largo raggio di contrasto all’illegalità diffusa e di verifica del rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro nelle attività commerciali.

Le attività di verifica hanno riguardato diverse attività commerciali tra cui, un’officina di via Zia Lisa il cui titolare, un 60enne catanese, è stato denunciato per “violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”. L’uomo è stato anche sanzionato amministrativamente per un importo di 23.500 euro per violazioni accertate dai militari relative all’assenza del locale spogliatoio, alla presenza di estintori non revisionati nonché di attrezzature da lavoro non conformi. All’interno dell’officina, al momento del controllo, è stata riscontrata la presenza anche di 6 lavoratori “in nero” e tale circostanza ha fatto scattare nei confronti del titolare una maxi sanzione di 10.800 euro.

Analoga attività ispettiva, effettuata presso una carrozzeria nella stessa strada, ha consentito ai Carabinieri di denunciare il titolare, un 70enne catanese, per “violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro” e “violazione delle norme in materia ambientale” in quanto è stata riscontrata all’interno dell’attività l’assenza del locale spogliatoio e degli estintori con conseguente ammenda dell’importo di 16.500 euro. I militari operanti hanno anche sottoposto a sequestro un’area esterna adibita a deposito incontrollato di rifiuti speciali (eternit, parti meccaniche e carrozzeria di veicoli), nonché al sequestro di attrezzature e vernici. L’attività commerciale è stata temporaneamente chiusa per mancanza della “S.C.I.A.” con applicazione di una sanzione amministrativa di 5.164 euro.

Il titolare di un’altra officina meccanica, un 46enne catanese, è stato denunciato per “violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”. La sua attività commerciale, ubicata in una traversa della Stradale S. Giorgio, è stata chiusa temporaneamente per mancanza della “S.C.I.A.” con applicazione di una sanzione amministrativa di 5.164 euro, oltre al sequestro di tutte le attrezzature presenti.

Le verifiche effettuate con il personale di E- Distribuzione si sono concluse con la denuncia per “furto aggravato” di un 46enne catanese, titolare di una barberia ubicata in zona Zia Lisa. Il personale tecnico della società di distribuzione ha accertato che l’attività commerciale aveva un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica con un danno stimato per la società di distribuzione di circa 16.000 euro.

I medesimi controlli, effettuati presso uno stabile di via Terreforti, hanno portato al deferimento di 4 persone resesi responsabili del reato di “furto aggravato” per aver sottratto indebitamente di energia elettrica poiché ne usufruivano a contatore fermo, con un danno stimato per l’E- Distribuzione di circa 80.000 euro complessivi (circa 20.000 euro per ogni utenza)

I controlli alla circolazione stradale hanno consentito ai Carabinieri di identificare una quarantina di persone e di sottoporre a verifica una trentina di veicoli con la contestazione di una quindicina di violazioni al C.d.S., l’elevazione di sanzioni amministrative per un importo di oltre 15.000 euro, il sequestro/fermo amministrativo di 6 veicoli ed il ritiro di 3 documenti di circolazione.

È scattata la denuncia per “guida senza patente” per 3 persone, sorprese alla guida di autovetture senza avere mai conseguito la patente di guida poiché hanno recidivato tale condotta nel biennio, nonché il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei rispettivi veicoli.