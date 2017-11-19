CATANIA: CONTROLLI AI "PANINARI" DI PIAZZA EROI D'UNGHERIA, MULTE E SEQUESTRI

Nella serata di ieri, personale del Commissariato Sezionale “Nesima”, con la collaborazione di personale della Polizia Municipale e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, ha svolto un mira...

Nella serata di ieri, personale del Commissariato Sezionale “Nesima”, con la collaborazione di personale della Polizia Municipale e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, ha svolto un mirato servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto della illegalità diffusa, nell’ambito del c.d. “Modello Trinacria”, effettuando controlli agli esercizi commerciali ricadenti in questa P.zza Eroi D’Ungheria.

Particolare attenzione è stata rivolta ai numerosi furgoni-paninerie ivi presenti,riscontrando numerose violazioni dei titolari.

All’esito dell’attività, infatti, venivano elevate sanzioni ed effettuati numerosi sequestri, penali ed amministrativi, di furgoni attrezzati per la somministrazione di cibi e bevande; più specificatamente, sono stati eseguiti 20 sequestri fra alimenti, quali salumi, lattine ed altro, e materiale vario pertinente alle attività, quali sedie, tavoli ed alcune strutture tipo gazebo ivi installate; inoltre sono stati elevati 8 verbali per illecito amministrativo.

Le violazioni maggiormente riscontrate attengono all’esercizio dell’attività eccedente rispetto a quella autorizzata, in particolare l’avere esercitato il commercio di alimenti in forma stabile anziché itinerante (come previsto nelle autorizzazioni); occupazione del suolo pubblico; esercizio di attività commerciale in assenza di autorizzazione.

Tre esercenti sono stati deferiti alla locale Procura della Repubblica ex art. 633 c.p., per invasione di terreni od edifici.

L’attività ha avuto luogo a seguito delle numerose proteste pervenute al Commissariato Nesima per l’esercizio indiscriminato ed in assenza di regole effettuato dalle paninerie ambulanti in Piazza Eroi d’Ungheria, in violazione delle diverse normative che regolano il settore, generando schiamazzi e una confusione tale da pregiudicare la qualità di vita dei residenti.