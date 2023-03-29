CATANIA. CONTROLLI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DEL CENTRO ED AI PARCHEGGIATORI ABUSIVI

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza, supportati dal 12° reggimento “Sicilia” e in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania hanno effettuato una serie di c...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza, supportati dal 12° reggimento “Sicilia” e in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania hanno effettuato una serie di controlli nel centro città volti alla verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nelle attività commerciali.

Al termine delle attività di verifica, che hanno riguardato diverse attività che gravitano nei pressi di piazza Vincenzo Bellini, di piazza Stesicoro, in via di A. di Sangiuliano e in zona castello ursino i Carabinieri hanno denunciato una 23enne catanese, titolare di una macelleria nei pressi di via A. di Sangiuliano per “violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Al riguardo la donna ha omesso di sottoporre tre lavoratori, presenti al momento dell’ispezione, alla prevista sorveglianza sanitaria come giudizio di idoneità alla mansione circostanza che ha fatto scattare una sanzione di 1.228 euro. Nei confronti della titolare e’ scattata anche la maxi sanzione per lavoro “in nero”, per un importo di 21.600 euro poiché ha impiegato, i predetti lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

L’attività commerciale oggetto del predetto controllo è stata temporaneamente sospesa dai Carabinieri che hanno anche proceduto al recupero di contributi previdenziali ed assistenziali per un importo di 4.500 euro.

I militari dell’Arma, nell’ambito del medesimo servizio, hanno individuato e sanzionato amministrativamente un parcheggiatore colto ad impartire indicazioni di parcheggio agli automobilisti in Piazza Manganelli.

I controlli alla circolazione stradale effettuati dai militari dell’Arma hanno consentito di identificare una quarantina di persone e di procedere al controllo di una trentina di veicoli con l’elevazione di sanzioni amministrative per un importo di quasi 10.000 euro ed il sequestro/fermo amministrativo di 2 veicoli.