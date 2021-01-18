CATANIA: CONTROLLI ANTI COVID-19, CHIUSI DUE ESERCIZI COMMERCIALI

Coerentemente con gli indirizzi strategici della Prefettura, nel fine settimana sono stati intensificati i controlli volti a garantire il rispetto delle disposizioni ministeriali emanate per il contra...

Coerentemente con gli indirizzi strategici della Prefettura, nel fine settimana sono stati intensificati i controlli volti a garantire il rispetto delle disposizioni ministeriali emanate per il contrasto alla diffusione epidemica da coronavirus, in particolar modo dall’entrata in vigore della zona rossa per l’intera Regione Sicilia.

Proprio ieri sera, i Carabinieri della Stazione di Piazza Dante e la Polizia Locale di Catania hanno effettuato un controllo a tappeto in diverse zone della città disponendo, al termine del servizio, la chiusura provvisoria per cinque giorni di due esercizi commerciali.

Il primo, una rivendita di alimentari ubicata in via Squillaci, il quale titolare, di origine bengalese, somministrava i prodotti (cibo e bevande) oltre l’orario consentito. Mentre il secondo, un negozio di abbigliamento di via Consolato della Seta, gestito sempre da un cittadino di origine bengalese che, invece di essere chiuso come previsto, è risultato essere aperto al pubblico.

Ai titolari degli esercizi commerciali sono state altresì comminate le sanzioni previste dall’ultimo D.P.C.M.