CATANIA: CONTROLLI AUTOVELOX PER IL RISPETTO DEI LIMITI DI VELOCITÀ, I PRESIDI DI OTTOBRE
La direzione del Corpo di Polizia Locale informa di aver disposto presidi mobili di controllo con l’uso di Autovelox in vari siti della città, come previsto dal decr. pref. 45/2006 e successive int...
La direzione del Corpo di Polizia Locale informa di aver disposto presidi mobili di controllo con l’uso di Autovelox in vari siti della città, come previsto dal decr. pref. 45/2006 e successive integrazioni, per garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni, nel rispetto dei limiti di velocità.
I viali Lorenzo Bolano, Felice Fontana, Ruggero di Lauria, Odorico da Pordenone e via Don Minzoni sono quotidianamente presidiati da pattuglie di vigili urbani con turni che ricoprono l’arco dell’intera giornata.
Ottobre 2017
- Viale Artale Alagona (giorno 4 - 6 - 9 - 11 - 18 - 24 - 25 - 27)
- Viale Lorenzo Bolano (giorno 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31)
- Via Don Minzoni (giorno 3 - 5 - 12 - 17 - 19 - 26 - 31)
- Viale Ruggero di Lauria (giorno 2 - 10 - 13 - 20)