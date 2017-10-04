95047

CATANIA: CONTROLLI AUTOVELOX PER IL RISPETTO DEI LIMITI DI VELOCITÀ, I PRESIDI DI OTTOBRE

04 ottobre 2017 20:37
La direzione del Corpo di Polizia Locale informa di aver disposto presidi mobili di controllo con l’uso  di Autovelox   in vari siti della città, come previsto dal decr. pref. 45/2006 e successive integrazioni,  per garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni, nel rispetto dei limiti di velocità.

I viali Lorenzo Bolano, Felice Fontana, Ruggero di Lauria, Odorico da Pordenone e via Don Minzoni sono quotidianamente presidiati da pattuglie di vigili urbani  con turni che ricoprono l’arco dell’intera giornata.

Ottobre 2017

 

  • Viale Artale Alagona (giorno  4 - 6 - 9 - 11 - 18 - 24 - 25 - 27)
  • Viale Lorenzo Bolano (giorno  1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31)
  • Via Don Minzoni (giorno  3 - 5 - 12 - 17 - 19 - 26 - 31)
  • Viale Ruggero di Lauria (giorno  2 - 10 - 13 - 20)

