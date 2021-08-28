CATANIA: CONTROLLI DELLA POLIZIA, RAFFICA DI DENUNCE

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Librino ha eseguito controlli volti a contrastare l'illegalità diffusa nel quartiere di competenza.In zona Vaccarizzo, un pluripregiudicato di nazionalit...

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Librino ha eseguito controlli volti a contrastare l'illegalità diffusa nel quartiere di competenza.

In zona Vaccarizzo, un pluripregiudicato di nazionalità marocchina, di anni 58 e già colpito da provvedimento di espulsione, è stato fermato mentre esercitava l'attività di parcheggiatore abusivo, tra l'altro recidivo: per tale motivo è stato sanzionato e indagato in stato di libertà ai sensi dell' art.14/5° ter D.Lgs. n° 286/1998.

Successivamente, sono stati indagati in stato di libertà due persone: uno per omessa custodia delle armi, uno per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e due per violazione del DASPO perché pur sottoposti alla misura di prevenzione, non si sono presentati presso il Commissariato Librino in occasione della prima partita della stagione calcistica.

Inoltre, è stato indagato in stato di libertà per il reato di appropriazione indebita un pregiudicato di anni 42: l’uomo, originario della provincia di Caltanissetta, è stato fermato nel quartiere San Cristoforo, mentre si trovava a bordo di una Mercedes; a seguito di accertamenti, è emerso che detto veicolo era stato noleggiato per un breve periodo estivo ma mai restituito.

Acquisita la denuncia sporta dalla società proprietaria del veicolo per il reato di appropriazione indebita, il mezzo è stato immediatamente sottoposto a sequestro preventivo penale, in attesa di restituirlo al legittimo proprietario.

Sono stati altresì eseguiti controlli su strada e sono stati effettuati diversi sequestri amministrativi di autovetture per guida senza patente e senza assicurazione. In un caso, è stato sanzionato anche un pluripregiudicato di 35 anni, in atto sottoposto a obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria il quale, con evidente sprezzo per ogni regola, si è presentato presso il Commissariato alla guida di un'autovettura senza avere la patente di guida per non averla mai conseguita.

In totale, nel corso dei servizi, sono state contestate sanzioni amministrative pari a 11 mila euro.