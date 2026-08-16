Catania, controlli in mare: natante troppo vicino a un sub, moto d’acqua nell’area protetta e irregolarità nei lidi

Controlli della Polizia tra Playa, scogliera e Capomulini: 12 violazioni accertate e sanzioni complessive per 5mila euro.

Nel corso dell’ultima settimana le moto d’acqua della Polizia di Stato hanno sanzionato svariati diportisti per inosservanza dei relativi obblighi di legge. Nel complesso, le volanti del mare hanno percorso 230 miglia, identificato 96 persone, delle quali 25 extracomunitarie, e controllato 25 natanti.

La vigilanza delle coste ha visto l’impiego delle moto d’acqua con il pattugliamento della playa e della scogliera, fino a Capomulini.

Tra le violazioni più frequentemente contestate la navigazione pericolosa sotto costa in quanto espone a seri rischi la vita di bagnanti e apneisti.

In particolare, un natante è stato sanzionato per navigazione a distanza ravvicinata di una boa che segnalava la presenza di un sub, mettendo gravemente in pericolo la sua incolumità.

Sanzioni anche per alcuni conducenti di moto d’acqua all’interno dell’area marina protetta.

Inoltre, le irregolarità contestate hanno riguardato anche gli stabilimenti balneari, con riferimento all’assistenza bagnanti e ai mezzi nautici di soccorso.

Complessivamente sono state elevate 12 violazioni amministrative e applicate sanzioni pecuniarie per un importo pari a 5.000 euro.

Per i bambini che hanno affollato spiagge e lidi non sono mancati i sempre tanto attesi incontri con i poliziotti, con l’immancabile foto di rito a bordo delle moto d’acqua.