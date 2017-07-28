95047

CATANIA: CONTROLLI NEI LOCALI DEL CENTRO

28 luglio 2017 13:32
Nella serata di ieri, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, su disposizioni del sig. Questore, nell’ambito del piano d’azione denominato “Trinacria”, ha coordinato un servizio di controllo del territorio che ha avuto come obiettivo il controllo, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale (Reparto Annona), di nr.8  ristoranti ubicati in via Plebiscito, via Antico Corso, via Lago di Nicito, via Dusmet, via Riccioli e via Paternò, elevando nr. 8 sanzioni per occupazione di suolo pubblico e nr. 7 sequestri amministrativi inerenti a tavoli e sedie.

Contestualmente, sono stati effettuati anche servizi concernenti la viabilità, con 12 contravvenzioni al CDS elevate per guida di veicoli senza copertura assicurativa.

