CATANIA, CONTROLLI NEL CENTRO STORICO: VERIFICATI I GREEN PASS

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, unitamente a personale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio di controllo nella zona compresa tra Piazza Sciuti, via Gemellaro, via Santa Filomena e vie adiacenti, finalizzato a garantire il rispetto della normativa anticovid.

Il servizio, in linea con le indicazioni prefettizie, è stato svolto avvalendosi di pattuglie di militari che, a piedi, hanno verificato a campione il possesso della certificazione “green pass” da parte degli avventori dei numerosi locali pubblici ivi insistenti.

L’attività ispettiva, che ha anche preservato il mantenimento dell’ordine pubblico così scongiurando episodi d’intolleranza tra avventori e residenti, è stata finalizzata anche alla verifica di eventuali infrazioni da parte degli stessi esercenti che, pertanto, ha determinato il sanzionamento amministrativo del titolare di un ristorante sito in via Gemmellaro per occupazione abusiva occupazione di suolo pubblico.