CATANIA: CONTROLLI NELLA ZONA DELLA MOVIDA, SANZIONI PER OLTRE 10 MILA EURO

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno effettuato una serie di controlli nella zona della movida catanese. I militari, con l’ausilio di personale del 12^ Reggimento Mobile “Sicili...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno effettuato una serie di controlli nella zona della movida catanese. I militari, con l’ausilio di personale del 12^ Reggimento Mobile “Sicilia”, di unità cinofile, nel corso della notte e fino alle primissime ore del mattino hanno svolto un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto a forme di illegalità riferite alle normative da rispettare da parte degli esercizi pubblici attivi nel centro storico.

I pattugliamenti estesi anche alle zone cittadine più vicine ai quartieri a rischio, quali San Cristoforo, hanno avuto lo scopo altresì di diffondere la percezione di sicurezza e di confermare l’assidua presenza nel territorio da parte delle forze dell’ordine ai cittadini catanesi e ai turisti che ogni sera affollano le vie cittadine soprattutto nel periodo estivo.

Nel corso del servizio sono stati controllati numerosi locali, alcuni dei quali trovati con irregolarità quali l’occupazione del suolo pubblico, l’inosservanza delle norme igienico-sanitarie nonché la somministrazione di bevande senza licenza. Oltre 10.000 euro l’ammontare delle sanzioni amministrative comminate.