CATANIA: CONTROLLI SUI COMPRA ORO

Ieri, in ottemperanza alle disposizioni del Questore, sono stati effettuati controlli presso attività commerciali di preziosi e compro oro al fine di verificarne il regolare svolgimento delle operazioni commerciali che per legge devono essere registrate in appositi registri vidimati dall’Autorità di P.S.

Su 4 esercizi, 3 sono stati sanzionati per inottemperanza alle prescrizioni in materia di autorizzazioni di P.S. ai sensi degli artt. 9 e 17/bis del T.U.L.P.S. Nello specifico, il titolare di un compro oro nella zona di piazza Michelangelo è stato sanzionato in quanto il registro delle operazioni non era aggiornato; il titolare di un medesimo esercizio nella zona di piazza Cavour è stato sanzionato per mancanza di riproduzione fotografica degli oggetti annotati nel registro delle operazioni giornaliere e per la mancanza del titolare della licenza al momento del controllo. In ultimo, un altro compro oro nella zona di via Etnea, al momento del controllo, gli operatori non sono stati messi nella condizione di potere effettuare gli adempimenti previsti e il rispetto delle prescrizioni in quanto la cassaforte era chiusa a chiave ed il preposto non era in grado di aprirla e il titolare era assente.

Per i suddetti motivi, sono state irrogate le relative sanzioni pecuniarie amministrative per un importo pari ad euro 3.096 (tremilanovantasei).