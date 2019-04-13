CATANIA: CONTROLLO RISTORATORI VIA PLEBISCITO, SCOPERTI LAVORATORI IN NERO. CONTESTATE PRECARIE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO

Azione congiunta dei Carabinieri della Compagnia di Catania Pazza Dante, del N.I.L. e del N.A.S., nonché di personale della Polizia Municipale e dell’A.S.P. – servizio veterinario – di Catania che, pe...

Azione congiunta dei Carabinieri della Compagnia di Catania Pazza Dante, del N.I.L. e del N.A.S., nonché di personale della Polizia Municipale e dell’A.S.P. – servizio veterinario – di Catania che, per l’intero pomeriggio di ieri, allo scopo di contrastare ogni forma di illegalità nell’ambito commerciale e nei settori igiene e lavoro, hanno sottoposto a controllo diversi ristoranti in via Plebiscito riscontrando in due di questi le seguenti violazioni:

Trattoria "Antico Corso” di via plebiscito 734; impiego di 3 lavoratori in nero su 5 presenti (determinando un recupero contributivo di circa 5.000 euro) e sospensione temporanea dell’attività fino alla regolarizzazione delle posizioni lavorative dei dipendenti.

Nel medesimo contesto è stata disposta la sospensione dell’attività di deposito di alimenti, perché non autorizzata e svolta in precarie condizioni igienico sanitarie, mentre i vigili urbani contestavano ai titolari dell’esercizio commerciale l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Nel totale sono state irrogate sanzioni per circa 12.000 euro.

Ristorante “Dal Tenerissimo” di via Plebiscito 746; sospensione dell’attività di deposito di alimenti, sempre perché non autorizzata e svolta in precarie condizioni igienico sanitarie, nonché l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Nel totale sono state irrogate ai titolari sanzioni per circa 1.200 euro.