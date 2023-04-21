CATANIA. CONVEGNO SULLA VIOLENZA AI TEMPI NOSTRI
Diffondere la cultura della non violenza in tutte le forme rivolte a persone ed animali. " Violenza ai tempi nostri", questo il tema centrale della Conferenza che si terrà il 23 Aprile dalle ore 10 alle ore 13:00 presso il Centro Congressi"Le Ciminiere" Sala C3 di Viale Africa Catania. Organizzata dall'associazione la Forza Delle Donne con il gratuito patrocinio della Città Metropolitana di Catania e Dell Ordine dei Psicologi della Regione Siciliana.
Interverranno l'avvocato Maria Lovito scrittrice, l'avvocato Krizia Colaianni Presidente Nazionale Dell'associazioneLaura Irene Catalano presidente associazione forza delle donne Sicilia responsabile di sez. Del Nazionale Inoltre prenderanno parte i relatori: On. Anthony Barbagallo componente commissione bicamerale d'inchiesta femminicidio, Dott.ssa Martina Giustolisi referente Regionale Ass. Epilessia, Avv. Viviana Antonella Grasso Tutore minorile, Avv. Giovanna Li Causi legale e membro Ass. Anta Onlus. Moderatore Dott.ssa Enza Zappalà mediatore familiare avvocato.
L'invito è rivolto a tutte le persone che sposano gli stessi principi vi aspettiamo in tanti.
Cinzia Calabrese