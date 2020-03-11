CATANIA, CORONAVIRUS, DENUNCIATO IL TITOLARE DI UN BAR: HA APERTO PRIMA DELL’ORARIO CONSENTITO

A decorrere dalla giornata di ieri, le pattuglie in servizio di controllo del territorio della Polizia di Stato sono impegnate a verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 8 e 9...

Relativamente alle attività commerciali, inoltre, il D.P.C.M. ha introdotto l’obbligo di garantire l’accesso ai luoghi con modalità tali da rispettare la distanza tra gli avventori di almeno un metro e, in riferimento alle attività di ristorazione e bar, la limitazione dell’orario di apertura all’arco temporale che va dalle ore 6:00 alle 18:00.

Nella giornata odierna una pattuglia di volante ha accertato che un bar di corso Indipendenza, alle 5,40, risultava regolarmente aperto e presentava all’interno numerosi clienti intenti a consumare cibi e bevande a distanza ravvicinata. Il proprietario, pertanto, è stato denunciato per il reato di cui all’art. 650 c.p., il quale punisce con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206 euro chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, d’ordine pubblico o di igiene. Lo stesso, inoltre, è stato avvertito che in caso di ulteriori violazioni si procederà alla sospensione della licenza.