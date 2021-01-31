95047

CATANIA, CORPO DI UN UOMO SENZA VITA RECUPERATO IN MARE VICINO PIAZZA NETTUNO

31 gennaio 2021 12:33
Su richiesta della Capitaneria di Porto, Vigili del fuoco del Nucleo Sommozzatori del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania sono intervenuti per la ricerca di un uomo 25 enne, di nazionalità americana, nello specchio acqueo antistante i faraglioni di Acitrezza.

Era stata ritrovata una tavola da surf insieme ad un cappellino sullo scoglio della Madonnina.

L'allarme era stato dato dalla sorella della persona dispersa che non ha sue notizie da ieri.

Il cadavere è avvistato da un elicottero americano a circa due miglia marine dalla costa nello specchio acqueo antistante piazza Nettuno a Catania.

