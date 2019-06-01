CATANIA: "CORREVO PERCHÉ MIA FIGLIA STA MALE", PUSHER BUGIARDO IN MANETTE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranzaun catanese di 22 anni, già gravato da precedenti di polizia specifici, poiché ritenuto responsabile dicolti...

A bordo di una moto e senza casco non si è fermato all’alt impostogli ieri sera in via Leucatia dai

motociclisti del radiomobile. Inseguito, è stato bloccato dopo poche centinaia di metri giustificando il comportamento imposto dal bisogno di raggiungere urgentemente l’abitazione in quanto la

figlioletta di pochi mesi aveva accusato un malore.

Il senso del dovere dei carabinieri, anche per evitare che il cittadino continuasse la sua corsa in

moto senza i requisiti minimi di sicurezza (utilizzo del casco protettivo), ed il “lieve” sospetto che il

fermato stesse mentendo, li ha spinti a farlo accomodare nell’auto di servizio per accompagnarlo

nella vicina abitazione.

Luogo in cui, dopo avere accertato che la piccolina di pochi mesi godeva di

ottima salute tra le braccia della madre, si è proceduto ad una perquisizione che consentito di

rinvenire e sequestrare: circa 400 grammi di marijuana, di cui una parte già suddivisa in dosi, 3

piante di canapa indiana, 1 bilancino elettronico di precisione, nonché del materiale comunemente

utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.