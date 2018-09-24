CATANIA: COSTRINGE MADRE A COMPRARE DROGA, ARRESTATO

Costretta a vendere alcuni oggetti preziosi, ricordi di famiglia, pur di esaudire le richieste di denaro del figlio tossicodipendente e obbligata, sotto minaccia, a comprare dosi di cocaina da uno spa...

Costretta a vendere alcuni oggetti preziosi, ricordi di famiglia, pur di esaudire le richieste di denaro del figlio tossicodipendente e obbligata, sotto minaccia, a comprare dosi di cocaina da uno spacciatore. Sono alcune pagine della 'via crucis' patita tra le mura domestiche da una donna di Catania per circa 20 anni, vessata dal figlio. La vittima ha però trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri, che hanno arrestato l'uomo per maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata nei confronti dei genitori. Il provvedimento è stato emesso dal gip su richiesta della Procura al termine di indagini dei militari. Il figlio avrebbe sottoposto la donna ad una lenta ma inesorabile azione vessatoria. Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno portato alla luce una serie di eventi costellati da insulti, minacce e percosse che hanno generato nella vittima una sofferenza psicofisica che ormai le impediva di vivere una vita dignitosa.