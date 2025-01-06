CATANIA CRESCE NELLA LOTTERIA ITALIA 2024: QUASI 100MILA BIGLIETTI VENDUTI, +29% RISPETTO AL 2023

Grande successo per la Lotteria Italia 2024 in Sicilia. Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riportati da Agipronews, in tutta la regione sono stati venduti 447.840 biglietti, il 28...

Grande successo per la Lotteria Italia 2024 in Sicilia. Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riportati da Agipronews, in tutta la regione sono stati venduti 447.840 biglietti, il 28,4% in più rispetto all’edizione dello scorso anno.

A livello provinciale, Palermo si conferma leader con 142.200 tagliandi, in crescita del 28,9% rispetto al 2023, quando ne furono venduti 110.300. Segue Catania con 99.440 (+29%).

Più staccate le restanti province: Messina (55.560, +22,6%), Trapani (36.540, +34,6%), Agrigento (28.560, +22,1%), Siracusa (28.380, +27,8%), Enna (22.540, +41,6%), Ragusa (20.080, +25,8%) e Caltanissetta (14.540, +26,4%).

A livello nazionale sono stati venduti 8,66 milioni di biglietti, una percentuale in crescita del 29,3 % rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6,7 milioni di tagliandi.

Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.