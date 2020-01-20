CATANIA: CROLLA PALAZZINA,SETTE FAMIGLIE EVACUATE: NESSUN FERITO

AGGIORNAMENTOE’ andato distrutto un appartamento che, ha riferito il proprietario alla polizia, non era abitato da circa un anno.Per precauzione i vigili del fuoco hanno fatto evacuare sette nuclei fa...

AGGIORNAMENTO

E’ accaduto in pieno centro a Catania. Secondo fonti investigative presenti sul posto non ci sono vittime né feriti causati dai crolli. Tra le macerie stanno lavorando ancora due squadre di vigili del fuoco con operatori del nucleo Cinofili e dell’Urban search and rescue (ricerca e soccorso urbano) di Catania e Palermo. Quest’ultimo, sottolineano gli stessi pompieri, è un intervento da protocollo perché sebbene non ci siano segnalazioni di dispersi si effettuano lo stesso le ricerche.

In un primo momento si era diffusa la voce che all’interno in un appartamento si trovassero degli studenti universitari fuori sede. Poi la notizia è stata smentita in quanto l’appartamento risulta disabitato da tempo.

Una parte di una palazzina è crollata la notte scorsa nella zona tra via Castromarino e via del Plebiscito a Catania.

Sul posto erano già al lavoro i vigili del fuoco che erano stati allertati da un residente. In particolare è andato distrutto un appartamento che, ha riferito il proprietario alla polizia, non era abitato da circa un anno.

Per precauzione i vigili del fuoco hanno fatto evacuare sette nuclei familiari e stanno eseguendo controlli tra le macerie con i cani alla ricerca di eventuali dispersi.

Sul posto due squadre di vigili del fuoco con Nucleo Cinofili VF e squadre USAR (Urban Search and Rescue) dei Vigili del fuoco di Catania e Palermo.