CATANIA: CROLLA UNA PALAZZINA NELLA NOTTE
Una parte di una palazzina è crollata la notte scorsa nella zona tra via Castromarino e via del Plebiscito a Catania.Sul posto erano già al lavoro i vigili del fuoco che erano stati allertati da un re...
Una parte di una palazzina è crollata la notte scorsa nella zona tra via Castromarino e via del Plebiscito a Catania.
Sul posto erano già al lavoro i vigili del fuoco che erano stati allertati da un residente. In particolare è andato distrutto un appartamento che, ha riferito il proprietario alla polizia, non era abitato da circa un anno.
Per precauzione i vigili del fuoco hanno fatto evacuare sette nuclei familiari e stanno eseguendo controlli tra le macerie con i cani alla ricerca di eventuali dispersi.
Sul posto due squadre di vigili del fuoco con Nucleo Cinofili VF e squadre USAR (Urban Search and Rescue) dei Vigili del fuoco di Catania e Palermo.
