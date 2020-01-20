CATANIA: CROLLA UNA PALAZZINA NELLA NOTTE

Una parte di una palazzina è crollata la notte scorsa nella zona tra via Castromarino e via del Plebiscito a Catania.Sul posto erano già al lavoro i vigili del fuoco che erano stati allertati da un re...

A cura di Redazione 20 gennaio 2020 07:35

