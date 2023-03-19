CATANIA, DA LUNEDÌ CHIUSURE NOTTURNE SULLA TANGENZIALE OVEST PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI. I DETTAGLI

Nell’ambito dei lavori di potenziamento degli impianti tecnologici lungo la Tangenziale Ovest di Catania, durante la prossima settimana sarà necessario interdire la circolazione in orario notturno, ne...

Nell’ambito dei lavori di potenziamento degli impianti tecnologici lungo la Tangenziale Ovest di Catania, durante la prossima settimana sarà necessario interdire la circolazione in orario notturno, nella fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo, secondo il calendario di seguito specificato.

Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa tra gli svincoli di San Giovanni Galermo e Misterbianco.

Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa tra gli svincoli di Misterbianco e San Giorgio.

Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23, sarà chiusa la carreggiata in direzione Messina tra gli svincoli di San Giorgio e Misterbianco.

Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24, sarà chiusa la carreggiata in direzione Messina tra gli svincoli di Passo Martino e Zona Industriale Nord.

Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa tra lo svincolo Asse dei Servizi e lo svincolo Zona Industriale Nord.

Le indicazioni sui percorsi alternativi saranno di volta in volta posizionate in loco.

