CATANIA, DA LUNEDÌ NUOVO CANTIERE TRA GLI SVINCOLI DI SAN GIOVANNI GALERMO E MISTERBIANCO, PREVISTI DISAGI

Al termine delle settimane centrali di agosto, da lunedì 23 sarà avviato un nuovo cantiere nell’ambito dei lavori per l’installazione della nuova barriera spartitraffico sulla Tangenziale Ovest di Catania.

È prevista la cantierizzazione dal km 9,100 al km 5,100 con un avvio, inizialmente, nel tratto compreso tra il km 9,100 e il km 8,500, tra gli svincoli di San Giovanni Galermo e Misterbianco.

Come di consueto le lavorazioni, che prevedono la chiusura delle corsie di sorpasso in entrambe le direzioni, saranno eseguite con turnazione h24 al fine di limitarne al massimo la durata e poiché la complessità del cantiere non consentirebbe interventi in sola fascia notturna.

Al fine di garantire il mantenimento della circolazione su due corsie in entrambe le carreggiate, in prossimità delle aree di cantiere sarà consentita la marcia su file parallele con l’utilizzo delle corsie d’emergenza, con divieto di sorpasso e limite di 60 km/h secondo quanto indicato dalla segnaletica installata in loco.

La circolazione sulle sole corsie di marcia avrà luogo unicamente lungo i 44 metri della galleria circumetnea, priva come noto della corsia di emergenza.

La barriera spartitraffico di nuova concezione brevettata da Anas - denominata National Dynamic Barrier Anas - è già visibile sui tratti già completati, giunti ormai quasi al 30%.

Di tipo monofilare, viene installata al centro della vecchia sezione dello spartitraffico, poiché le prestazioni della nuova barriera Anas consentiranno di recuperare la sezione dello spartitraffico attualmente delimitata dalle barriere in acciaio, aumentando quindi la sezione di ogni carreggiata di circa 80 centimetri.

