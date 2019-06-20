CATANIA, DA OGGI I TICKET PER LE PRESTAZIONI SANITARIE SI PAGANO ANCHE ON LINE

Da oggi, all’Asp di Catania, potranno essere pagati on line i ticket per le prestazioni sanitarie prenotate attraverso il numero verde 800 55 31 31.È una nuova modalità di pagamento, resa possibile gr...

Da oggi, all’Asp di Catania, potranno essere pagati on line i ticket per le prestazioni sanitarie prenotate attraverso il numero verde 800 55 31 31.

È una nuova modalità di pagamento, resa possibile grazie alla piattaforma PagoPa: il sistema di pagamenti elettronici realizzato da Agid (Agenzia per l’Italia digitale) per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica amministrazione.

Questa nuova modalità di pagamento si aggiunge a quelle ordinarie, attivate presso l’Asp di Catania, tramite:

casse ticket;

totem per i pagamenti veloci (con moneta elettronica) installati in tutti i Presidi ospedalieri e i Distretti sanitari;

sportelli postali;

bonifici bancari;

punti Sisal e Lottomatica individuati.

La procedura PagoPa è intuitiva e sicura.

Accedendo al sito www.aspct.it e cliccando sul banner pagamenti-online, gli utenti saranno guidati “passo passo” nel pagamento del ticket.

“Vogliamo un’amministrazione snella e moderna, che risponda alle esigenze di accessibilità e fruibilità dei servizi da parte dei cittadini – spiega Maurizio Lanza, direttore generale dell’Asp di Catania -. Con questa procedura veniamo incontro alle esigenze dei cittadini e puntiamo inoltre a ridurre le file agli sportelli ticket”.

Per pagare on line il ticket per le prestazioni sanitarie, prenotate tramite CUP, è necessario essere in possesso della ricetta dematerializzata del Servizio sanitario nazionale, cui fa riferimento la prenotazione, e un indirizzo email attivo.

Al termine della transazione verrà rilasciata una ricevuta di pagamento da esibire al momento dell’erogazione della prestazione.

La ricevuta, utile ai fini fiscali, recante l’indicazione della prestazione e l’importo corrisposto, sarà inviata successivamente anche all’indirizzo email che l’utente avrà indicato nella piattaforma.

Sono due le modalità di pagamento previste da PagoPa:

on line: con carta di credito, addebito su c/c bancario e altre forme di pagamento elettronico;

o per mezzo dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), scaricando l’avviso da stampare e presentandolo allo sportello. I PSP sono operatori presso i quali è possibile pagare con PagoPa. L’elenco completo e aggiornato dei PSP è consultabile sul sito internet dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) all’indirizzo https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare.

On line anche il pagamento dei ticket per le prestazioni veterinarie

Potranno, inoltre, essere pagati on line i ticket per le prestazioni veterinarie (tariffe riscosse per i controlli ufficiali effettuati negli stabilimenti ai sensi del Regolamento CE 882/2004; tariffario unico regionale delle prestazioni rese all’utenza).

Per effettuare i pagamenti delle prestazioni veterinarie il cittadino, accedendo al sito www.aspct.it e cliccando sul banner pagamenti-online, dovrà seguire le indicazioni compilando le maschere dedicate con l’inserimento dei dati richiesti.

Presto disponibile anche il pagamento per le prestazioni libero professionali

Sarà presto disponibile anche la funzione pagamento on line delle visite e degli esami in libera professione, prenotati al CUP Alpi (telefono n. 0294.321975; e-mail [email protected]).