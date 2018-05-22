CATANIA: Dalla finestra di casa lanciava la droga agli “amici” che la piazzavano in strada, quattro arresti

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza quattro catanesi, due 17enni, un 18enne ed un 23enne, poiché ritenuti responsabili del concorso in spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Sono stati i militari del Nucleo Operativo a concludere una breve ma proficua attività info investigativa che ieri sera li aveva condotti in Via San Jacopo a Librino.

Quanto osservato discretamente dagli operanti ha svelato come i correi si fossero organizzati per smerciare la droga. Utilizzando come base l’abitazione di uno dei quattro, luogo in cui questi preparava le dosi, e piazzandosi in strada con ruoli intercambiabili (pusher e vedette), ricevano dalla finestra le dosi richieste dal cliente di turno per poi andarle a piazzare in cambio del denaro.

Il dispositivo predisposto dai Carabinieri è intervenuto all’unisono riuscendo a bloccare il quartetto, con tanto di irruzione nell’appartamento. Le perquisizioni personali e domiciliare eseguite hanno prodotto il rinvenimento e sequestro di oltre 100 grammi di “marijuana”, già suddivisa in dosi, e di ben 600 euro in contanti, incassati dalla vendita dello stupefacente.

I due minorenni, assolte le formalità di rito, hanno raggiunto il Centro di Prima Accoglienza di Catania mentre i maggiorenni attenderanno la direttissima agli arresti domiciliari.