CATANIA DEDICA UNA PIAZZA AI VIGILI DEL FUOCO CADUTI IN SERVIZIO

I Vigili del Fuoco caduti in servizio hanno da ieri una piazza a loro dedicata a Catania. Lo spazio, situato in via delle Ondine nel quartiere Tondicello della Playa, è stato inaugurato in una cerimonia emozionante, segnando un momento significativo per il Corpo dei Vigili del Fuoco.

Questa iniziativa, tanto attesa, onora i 13 vigili del fuoco che hanno perso la vita in servizio nella città di Catania.

Il momento più toccante della cerimonia è stato la scopertura della targa commemorativa, affidata ai figli e al fratello di Dario Ambiamonte, uno dei vigili del fuoco caduti. Ambiamonte perse la vita nel 2018 insieme al collega Giorgio Grammatico a seguito di un'esplosione.

Questo atto simbolico ha reso omaggio al sacrificio di tutti i vigili del fuoco caduti, ricordando il loro coraggio e dedizione.

Il Comandante provinciale Salvatore Tafaro ha presieduto la cerimonia, che è stata anche la sua ultima ufficiale prima di andare in quiescenza il primo luglio. Tafaro ha espresso parole di profonda gratitudine e rispetto per i suoi colleghi caduti, sottolineando l'importanza di ricordare e onorare coloro che hanno dato la vita per proteggere la comunità.

L'intitolazione della piazza rappresenta un tributo permanente ai vigili del fuoco di Catania, un luogo dove la memoria dei loro sacrifici continuerà a vivere e ispirare le future generazioni.