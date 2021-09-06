CATANIA. DENUNCIATI DUE LADRI DI CLIMATIZZATORI: UNO È STATO RICONOSCIUTO DALLA MADRE

I Carabinieri della Stazione di Piazza Verga hanno denunciato un pregiudicato catanese di 56 anni e un 29enne di origini dominicane, quest’ultimo attualmente irreperibile, poiché ritenuti responsabili...

I Carabinieri della Stazione di Piazza Verga hanno denunciato un pregiudicato catanese di 56 anni e un 29enne di origini dominicane, quest’ultimo attualmente irreperibile, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Gli scorsi 28 agosto e 1° settembre avevano asportato in piena notte due condizionatori da esterno (del valore commerciale di circa 4.000 euro) da una nota pizzeria ubicata in questa via Redentore.

Le indagini dei militari, avviate subito dopo la denuncia del titolare dell’esercizio commerciale, sono state corroborate soprattutto dall’analisi dei filmati registrati dal sistema di video sorveglianza attivo all’esterno del locale che hanno consentito di rilevare la targa di una Citroen DS Cabrio dove i personaggi ritratti caricavano uno dei condizionatori.

Gli immediati riscontri investigativi hanno fissato diversi elementi probatori quali:

• l’autovettura era stata presa a noleggio dal 56enne che, ricevuta la visita a casa dei militari, si è giustificato dicendo di non avere alcuna responsabilità, poiché aveva fatto solo un favore all’amico - lui lo chiama il “colombiano” - che doveva trasportare quei condizionatori in un determinato posto nella zona della “Pescheria”.

• La testimonianza della madre del 29enne che, in piena onestà, riconosce senza alcun dubbio il figlio nei fotogrammi ritraenti le fasi finali del furto che i carabinieri le mostrano.

• La comparazione tra i fotogrammi acquisiti dal video e i cartellini anagrafici dei due denunciati indica chiaramente la loro identità.