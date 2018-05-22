CATANIA: Denunciato per diffamazione e oltraggio alla Polizia di Stato, dopo sequestro pesce ad ambulanti

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino catanese, tale M.G. classe 89 per il reato di diffamazione e oltraggio nei confronti delle Forze dell’Ordine.

I fatti hanno avuto inizio quando, agenti del Commissariato Nesima hanno effettuato un ingente sequestro di pesce a carico di venditori ambulanti, non autorizzati, a seguito di un controllo amministrativo.

L’attività di Polizia, preordinata alla salvaguardia della salute pubblica, oltre che del libero commercio alimentare, è stata così commentata su un noto social in modo diffamatorio e oltraggioso nei confronti degli operatori di Polizia.

Per questi motivi, l’uomo, è stato subito rintracciato e denunciato