CATANIA. DENUNCIATO PER PER AVER FIRMATO IL VERBALE DELLA POLIZIA CON FRASE INGIURIOSA ACCOMPAGNATA DA UN DISEGNO OSCENO
Medesimo personale del Commissariato Borgo Ognina ha indagato in stato di libertà un uomo di 22 anni, con diversi precedenti, per il reato di vilipendio.Il denunciato, nella circostanza, fermato dalla...
Medesimo personale del Commissariato Borgo Ognina ha indagato in stato di libertà un uomo di 22 anni, con diversi precedenti, per il reato di vilipendio.
Il denunciato, nella circostanza, fermato dalla volante del commissariato mentre in tarda serata transitava a bordo di uno scooter in prossimità di piazza Teatro Massimo, veniva sanzionato per mancanza della copertura assicurativa e perché il veicolo risultava sottoposto a sequestro amministrativo.
Pertanto, si procedeva al sequestro del veicolo e venivano redatti i relativi verbali per le riscontrate infrazioni al codice della strada.
Tuttavia, al momento della sottoscrizione, l’uomo, nello spazio riservato alla firma, scriveva una frase ingiuriosa accompagnata da un disegno osceno, ragione per la quale veniva denunciato.