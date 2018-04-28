95047

CATANIA: Deruba un anziano ricoverato in una struttura sanitaria, denunciata

28 aprile 2018 12:48
Lo scorso 13 aprile, presso una nota struttura sanitaria privata del Centro cittadino, ignoti hanno depredato un anziano paziente, mentre lo stesso era intento a fruire di cure mediche;

Nell’occorso, i ladri hanno sottratto gli abiti con all’interno gli effetti personali e tra questi anche una somma di denaro che aveva portato con se al fine di sostenere le spese durante la degenza.

A seguito della denuncia presentata presso il Commissariato Borgo Ognina, personale dipendente del medesimo Commissariato ha effettuato attività info-investigativa dalla quale è stato possibile identificare l’autore mentre compie il furto e che veniva identificata una donna, che si era recata in detta struttura in qualità di accompagnatrice di un altro paziente.

L’autrice, tale C.A.M., è stata indagata in stato di libertà per il reato di furto aggravato.

Si sta procedendo per il recupero della refurtiva ai fini della restituzione.

