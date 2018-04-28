CATANIA: Deruba un anziano ricoverato in una struttura sanitaria, denunciata

Lo scorso 13 aprile, presso una nota struttura sanitaria privata del Centro cittadino, ignoti hanno depredato un anziano paziente, mentre lo stesso era intento a fruire di cure mediche;

Nell’occorso, i ladri hanno sottratto gli abiti con all’interno gli effetti personali e tra questi anche una somma di denaro che aveva portato con se al fine di sostenere le spese durante la degenza.

A seguito della denuncia presentata presso il Commissariato Borgo Ognina, personale dipendente del medesimo Commissariato ha effettuato attività info-investigativa dalla quale è stato possibile identificare l’autore mentre compie il furto e che veniva identificata una donna, che si era recata in detta struttura in qualità di accompagnatrice di un altro paziente.

L’autrice, tale C.A.M., è stata indagata in stato di libertà per il reato di furto aggravato.

Si sta procedendo per il recupero della refurtiva ai fini della restituzione.