CATANIA: Derubano una ragazza ferma nel traffico, presi

CATANIA: Derubano una ragazza ferma nel traffico

La Polizia di Stato ha tratto in arresto BORZI’ Fabio Maurizio (cl. 1985) pregiudicato e RUSSO Fausto (cl.1989), responsabili, in concorso, del reato di furto aggravato.

Nella serata di ieri, alle ore 19.40 circa, la locale Sala Operativa diramava nota radio di furto consumato ai danni di una giovane donna che, a bordo della propria autovettura, veniva avvicinata da due uomini a bordo di scooter, i quali, approfittando della distrazione della vittima e della scarsa illuminazione stradale, le sottraevano la borsa e il computer portatile riposti sul sedile della vettura medesima.

In breve tempo, mentre un equipaggio della Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” giungeva sul luogo del fatto e prendeva contatti con la vittima, ancora profondamente scossa per quanto le era capitato, gli altri equipaggi si mettevano alle ricerche dei malfattori nelle zone limitrofe.

Giunti su via Caronda, gli uomini della Squadra Mobile intercettavano una motociclo con a bordo due giovani, le cui caratteristiche fisico-somatiche coincidevano con quelle diramate, pochi minuti prima, dalla locale Sala Operativa e che gli stessi agenti operanti riconoscevano in quanto soggetti dediti alla commissione di reati di natura predatoria.

I malviventi, avvedutisi della presenza del personale della Squadra Mobile, tentavano, invano, di sottrarsi alla cattura, ingaggiando un pericoloso inseguimento tra le vie del centro cittadino.

Durante la fuga, tentavano anche di liberarsi della refurtiva sottratta, poco prima, alla donna che veniva successivamente recuperata.

Dopo averli bloccati, i due malviventi venivano controllati e uno di essi aveva ancora in una delle tasche interne del giubbotto la tessera sanitaria e la carta bancomat intestati alla vittima.

Al termine dell’attività di polizia giudiziaria, BORZI’ e RUSSO sono stati tratti in arresto, mentre l’intera refurtiva, una volta recuperata, veniva restituita alla vittima.