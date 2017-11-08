CATANIA: DETENEVA MINI ARSENALE E MANUFATTI D’AVORIO, DENUNCIATO

Nella giornata di ieri, una donna denunciava di essere stata aggredita da suo fratello che, tra l’altro, risultava essere detentore di alcune armi.A seguito di immediata attività investigativa e conte...

Nella giornata di ieri, una donna denunciava di essere stata aggredita da suo fratello che, tra l’altro, risultava essere detentore di alcune armi.

A seguito di immediata attività investigativa e contestuale perquisizione presso l’attività commerciale del suddetto germano, i poliziotti del Commissariato Borgo Ognina, rivenivano delle munizioni e 5 pistole, tre delle quali risultavano non legalmente detenute e comunque custodite in modo negligente.

La perquisizione veniva estesa presso l’abitazione dell’uomo ove venivano rinvenuti 5 fucili, delle munizioni, una sciabola ed una spada illegalmente detenuti.

Durante la perquisizione venivano altresì rinvenuti numerosi manufatti in avorio la cui detenzione, com’è noto, costituisce illecito penale.

Alla luce di quanto sopra, l’uomo, veniva indagato in stato di libertà per i reati relativi alla detenzione illegale, all’omessa custodia delle armi e alla detenzione illegale di parti di animali derivanti da specie protetta.

Nel corso dell’attività veniva perquisita anche una galleria d’arte ove l’uomo in passato aveva ricoperto un incarico. Tuttavia, durante il controllo emergeva che detta attività era del tutto abusiva e, per tale motivo, di concerto con personale della Polizia Locale intervenuto sul posto, si contestava al titolare una sanzione pecuniaria relativa alla mancanza della SCIA.