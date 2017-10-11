95047

CATANIA: DI NUOVO CHIUSA LA ROTATORIA NESIMA

12 ottobre 2017 00:08
Purtroppo nuovi rilievi strumentali hanno mostrato altri cedimenti strutturali costringendo l’impresa a richiedere con urgenza la nuova chiusura di una parte della rotatoria Nesima (prossimità ospedale Garibaldi). Traffico nuovamente in tilt, mentre l’assessore D’Agata chiede che a questo punto si realizzi un by pass che attraversi l’aiuola centrale al fine di superare agevolmente il blocco.

La situazione è costantemente monitorata dai vertici dell’Ufficio Traffico Urbano e dal presidio costante della Polizia Municipale.

