CATANIA: DI NUOVO CHIUSA LA ROTATORIA NESIMA
Purtroppo nuovi rilievi strumentali hanno mostrato altri cedimenti strutturali costringendo l’impresa a richiedere con urgenza la nuova chiusura di una parte della rotatoria Nesima (prossimità ospedal...
Purtroppo nuovi rilievi strumentali hanno mostrato altri cedimenti strutturali costringendo l’impresa a richiedere con urgenza la nuova chiusura di una parte della rotatoria Nesima (prossimità ospedale Garibaldi). Traffico nuovamente in tilt, mentre l’assessore D’Agata chiede che a questo punto si realizzi un by pass che attraversi l’aiuola centrale al fine di superare agevolmente il blocco.
La situazione è costantemente monitorata dai vertici dell’Ufficio Traffico Urbano e dal presidio costante della Polizia Municipale.