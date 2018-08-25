CATANIA: Diciotti, deciso sbarco per 16 migranti: due hanno la tubercolosi

Sedici migranti sbarcheranno immediatamente dalla nave Diciotti, ancorata al porto di Catania. Lo ha deciso l'ufficio di Sanità marittima di Catania, ordinando lo sbarco immediato di 11 donne e 5 uomi...

Sedici migranti sbarcheranno immediatamente dalla nave Diciotti, ancorata al porto di Catania. Lo ha deciso l'ufficio di Sanità marittima di Catania, ordinando lo sbarco immediato di 11 donne e 5 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si è appreso, l'ok anche del ministero dell'Interno.

SI sbloccherebbe così in questo modo dopo cinque giorni un'impasse istituzionale che ha tenuto sulla nave della capitaneria di porto i 150 migranti, in maggioranza eritrei.

(RAINEWS)