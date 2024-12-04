CATANIA: DIGITAL ONE INVESTE NELLA FORMAZIONE

E’ stata una giornata molto costruttiva, quella organizzata dalla Digital One, insieme all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catania, nella sala convegni strapiena dell’hotel Nettuno, con il convegn...

E’ stata una giornata molto costruttiva, quella organizzata dalla Digital One, insieme all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catania, nella sala convegni strapiena dell’hotel Nettuno, con il convegno “La formazione continua e permanente: valore, strumenti, strategie e sviluppo”. Ad organizzare il convegno la Digital One, azienda che opera sui nuovi sistemi digitali, e che oggi ha un ruolo importante nella formazione come Ente accreditato alla Regione, ma soprattutto come azienda leader nella fornitura di molti servizi, con 4 rami di azienda. All’incontro moderato dal dott. Mario Rapisarda, segretario del consiglio provinciale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro. Dopo i saluti del dott. Giovanni Greco, i sostanziali interventi dell’ing. Antonino La Rocca della Digital One, dal dottor Andrea Cafà, dalla d.ssa Cettina Mazzamuto, dalla d.ssa Lorena Raspanti.

A chiudere i lavori, dopo la trattazione di diverse tematiche importanti, il dottor Giuseppe Nicolosi, General Manager Digital One, che oltre a ringraziare i presenti, ha voluto ricordare l’importanza dei temi trattati: “Oggi la formazione è un elemento basilare nello svolgimento di ogni lavoro. Per questo come azienda, abbiamo deciso di investire in questo settore, in modo da dare serio supporto alle aziende, e anche ai lavoratori, infatti da poco siamo attivi anche come agenzia di lavoro interinale, in modo da avere un filo conduttore che porta una persona a formarsi, per poi cercare un impiego, anche per un breve periodo, che serva a mettere in pratica quanto imparato prima”.