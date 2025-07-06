CATANIA. DISCOTECA DEL CENTRO STORICO CHIUSA PER 10 GIORNI: USCITA DI SICUREZZA BLOCCATA E ADDETTI ANTINCENDIO INSUFFICIENTI

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato per verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza a tutela dei cittadini e dei titolari di attività c...

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato per verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza a tutela dei cittadini e dei titolari di attività commerciali che operano nel rispetto della normativa di settore.

Nello specifico, i poliziotti della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania hanno sospeso temporaneamente, per 10 giorni, l’attività di una discoteca del centro storico a causa dell’inosservanza da parte del titolare di alcune fondamentali prescrizioni della licenza.

Infatti, durante gli accertamenti di natura amministrativa, condotti nei giorni scorsi, i poliziotti hanno rilevato alcune criticità per quanto riguarda una serie di prerogative in materia di sicurezza. È stato accertato come una delle uscite di sicurezza fosse chiusa, non presidiata e non sgombera. Inoltre, al momento del controllo, era presente un solo addetto antincendio e non due, come invece prescritto. Infine, la discoteca non è risultata in regola con le disposizioni relative all’alcol test e alla tabella alcolemica.

Pertanto, sulla base dell’attività istruttoria compiuta dalla Squadra Amministrativa della PAS, il Questore ha emesso il provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività.

Già in passato, il titolare è stato più volte sanzionato dalla Polizia Locale per non aver rispettato le regole sull’emissione sonora.

L’attività della Squadra Amministrativa proseguirà anche nei prossimi giorni in altre zone della città, per tutelare la sicurezza pubblica, soprattutto in un periodo in cui si registra una maggiore affluenza di persone in alcuni locali, prevenendo situazioni e condotte potenzialmente pregiudizievoli per la collettività.