CATANIA. DISOCCUPATO SPACCIAVA “COCA” E “ERBA” SOTTO CASA, ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 36 anni, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Azione lampo degli uomini della Squadra Lupi che, impegnati in un servizio antidroga nel quartiere Picanello, transitando per via Mirko, hanno notato il pusher comodamente seduto sul proprio scooter mentre contrattava la compravendita di droga con l’acquirente di turno.

Bloccato e perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina, di un barattolo di vetro contenente una ventina di grammi di marijuana, 2 bilancini elettronici di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.

La droga e il materiale sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima è stato relegato agli arresti domiciliari.